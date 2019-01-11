Из-за фестиваля в центре Харькова частично перекроют Сумскую

11 января 2019 г. 11:50
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Завтра, 12 января, часть Сумской в центре города частично перекроют  для движения транспорта.

Как сообщает городская диспетчерская служба, в связи с проведением в Харькове Фестиваля вертепов «Вертеп - Фест 2019» с 13.00 до 14.30 12 января запрещается движение всех видов транспорта по ул. Сумской на участке от пер. Мечникова к просп. Независимости. 

В связи с этим с 13:00 до 14.30 12 января маршруты автобусов изменяются следующим образом:
- №№20е, 217э: - ул. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - площадь Свободы - ул. Науки и далее по маршруту; 
- №№78е, двести вторая: - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;
- №119: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: - пер. Плетневский - ул. Кооперативная) - площадь Павловский - площадь Сергиевский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - площадь Свободы - ул. Науки и далее по маршруту. 

Также с 13.00 до 14.30 12 января запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской на участке от переулка Мечникова до проспекта Независимости.

 

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