Из-за фестиваля в центре Харькова частично перекроют Сумскую

Завтра, 12 января, часть Сумской в центре города частично перекроют для движения транспорта.

Как сообщает городская диспетчерская служба, в связи с проведением в Харькове Фестиваля вертепов «Вертеп - Фест 2019» с 13.00 до 14.30 12 января запрещается движение всех видов транспорта по ул. Сумской на участке от пер. Мечникова к просп. Независимости.

В связи с этим с 13:00 до 14.30 12 января маршруты автобусов изменяются следующим образом:

- №№20е, 217э: - ул. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - площадь Свободы - ул. Науки и далее по маршруту;

- №№78е, двести вторая: - ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

- №119: - ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: - пер. Плетневский - ул. Кооперативная) - площадь Павловский - площадь Сергиевский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - площадь Свободы - ул. Науки и далее по маршруту.

Также с 13.00 до 14.30 12 января запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской на участке от переулка Мечникова до проспекта Независимости.