Из-за глобального потепления людям грозят массовые инфекции - мнение ученных

Канадские ученые Университета Гвельфа и Университета Торонто провели исследование, результаты которого могут повергнуть в шок.

Изменение климата в сторону потепления вызовет рост числа пищевых отравлений и заражений инфекциями. А все - из-за увеличения популяций мух, являющихся переносчиками патогенных микробов.

По прогнозам ученых, число насекомых в 2080 году вырастет до такой степени, что случаи желудочно-кишечных инфекций, вызванных бактериями рода Campylobacter, участятся вдвое.

Отметим, что бактерии рода Campylobacter провоцируют кампилобактериоз - острое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое выражается интоксикацией и может привести к септическим процессам.

Ранее эксперты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ обнаружили нового кандидата в супербактерии — микроорганизмы, выработавшие устойчивость к большинству известных антибиотиков, в том числе средствам «последнего резерва».