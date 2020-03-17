Из-за карантина центр обслуживания клиентов «Харьковоблэнерго» переходит на дистанционный формат

Из-за введения карантина в стране с сегодняшнего дня центр обслуживания клиентов «Харьковоблэнерго» будет функционировать в новом формате: предоставление услуг будет осуществляться на дистанционном уровне.

Для решения неотложных вопросов каждый потребитель может воспользоваться электронными услугами.

Как отмечают в Акционерном обществе, нет ограничений по поддержке граждан - все услуги будут доступны каждому.

Владимир Скичко, нач. Управления информполитики и работы с потребителями АО Харьковоблэнерго

В связи с карантином центр обслуживания клиентов и единственное окно информационно-консультативного отдела прекратило свою работу - прием потребителей, и перешло на дистанционное обслуживание. Т.е. каждый потребитель, каждый харьковчанин или житель Харьковской области сможет позвонить в колл-центр или обратиться за помощью к электронным сервисам. Прекращение приема потребителей повлияло на увеличение количества звонков, поэтому изменится и количество операторов колл-центра, ради предоставления более оперативной помощи.

Лариса Монахова, начальник колл-центра АО Харьковоблэнерго

В связи с ситуацией, которая сложилась в стране, количество посадочных мест операторов будет увеличено, для принятия звонков и жалоб от потребителей, для безаварийного состояния наших сетей, для приема заявок в текущем режиме. Ситуация на сегодняшний день стабильная.

Обычный режим работы изменили и в «Харьковэнергосбыт».

Прием граждан будет осуществляться также в электронном формате, и для граждан существует на сайте такая форма как обратная связь.

Юлия Макеева, начальник центра обслуживания потребителей ЗАО "Харьковэнергосбыт"

Потребители смогут обращаться по электронной почте, позвонив, потому колл-центр работает в обычном режиме. Кроме того, на сайте общества имеется форма обратной связи, с помощью этого сервиса можно обратиться к обществу. Кроме того, существует мобильное приложение, которое называется Харэнерго.

Единственное, о чем просят энергетики, так это о своевременной оплате квитанций за потребленные услуги.

С целью предотвращения распространения коронавируса прием граждан ограничен также в других коммунальных предприятиях, в управлениях патрульной полиции, прокуратуры, СБУ, в центрах предоставления административных услуг, рай-, гор- и облгосадминистрации.