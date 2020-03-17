Из-за карантина центр обслуживания клиентов «Харьковоблэнерго» переходит на дистанционный формат

17 марта 2020 г. 18:48
Автор: Ирина Головко
68 просмотров

Из-за введения карантина в стране с сегодняшнего дня центр обслуживания клиентов «Харьковоблэнерго» будет функционировать в новом формате: предоставление услуг будет осуществляться на дистанционном уровне.

Для решения неотложных вопросов каждый потребитель может воспользоваться электронными услугами.

Как отмечают в Акционерном обществе, нет ограничений по поддержке граждан - все услуги будут доступны каждому.

Владимир Скичко, нач. Управления информполитики и работы с потребителями АО Харьковоблэнерго

В связи с карантином центр обслуживания клиентов и единственное окно информационно-консультативного отдела прекратило свою работу - прием потребителей, и перешло на дистанционное обслуживание. Т.е. каждый потребитель, каждый харьковчанин или житель Харьковской области сможет позвонить в колл-центр или обратиться за помощью к электронным сервисам. Прекращение приема потребителей повлияло на увеличение количества звонков, поэтому изменится и количество операторов колл-центра, ради предоставления более оперативной помощи.

Лариса Монахова, начальник колл-центра АО Харьковоблэнерго

В связи с ситуацией, которая сложилась в стране, количество посадочных мест операторов будет увеличено, для принятия звонков и жалоб от потребителей, для безаварийного состояния наших сетей, для приема заявок в текущем режиме. Ситуация на сегодняшний день стабильная.

Обычный режим работы изменили и в «Харьковэнергосбыт».

Прием граждан будет осуществляться также в электронном формате, и для граждан существует на сайте такая форма как обратная связь.

Юлия Макеева, начальник центра обслуживания потребителей ЗАО "Харьковэнергосбыт"

Потребители смогут обращаться по электронной почте, позвонив, потому колл-центр работает в обычном режиме. Кроме того, на сайте общества имеется форма обратной связи, с помощью этого сервиса можно обратиться к обществу. Кроме того, существует мобильное приложение, которое называется Харэнерго.

Единственное, о чем просят энергетики, так это о своевременной оплате квитанций за потребленные услуги.

С целью предотвращения распространения коронавируса прием граждан ограничен также в других коммунальных предприятиях, в управлениях патрульной полиции, прокуратуры, СБУ, в центрах предоставления административных услуг, рай-, гор- и облгосадминистрации.

 

Видео: 

«Харьковоблэнерго» переходит на дистанционный формат - 17.03.2020

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.