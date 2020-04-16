Из-за карантина в Украине не хватает донорской крови

Министерство здравоохранения призвало председателей областных государственных администраций провести разъяснительную работу и обеспечить прием крови в донорских центрах, соблюдая карантин. Во время эпидемии уровень донорства в Украине значительно упал, заявил на брифинге 16 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

"В условиях карантина у нас возникла проблема и по обеспечению сдачи крови в донорских центрах. Мы считаем, что нужно срочно активизироваться по решению этой проблемы. Я уже обратился к главам областных государственных администраций, чтобы там была проведена, с одной стороны, соответствующая разъяснительная работа. С другой стороны, обеспеченность приема крови в соответствующих центрах. Чтобы эта обеспеченность была максимально соблюдена в условиях карантина ", - сказал Степанов.

Министр отметил, что доноры должны максимально ограничить контакты между собой и придерживаться карантина. Он также добавил, что МИНЗДРАВ запускает соответствующую информационную кампанию по сдаче крови.

Нехватка донорской крови во время пандемии - проблема мирового масштаба. Центр "Красного Креста" в США заявил, что сейчас они сталкиваются с серьезным дефицитом крови", поскольку доноры боятся заразиться в медицинских центрах. В своем заявлении Красный Крест написал, что дефицит крови может повлиять на пациентов, нуждающихся в операции, жертв автомобильных аварий или лиц, которые страдают раком.

Поскольку запасы крови расходуются быстрее, чем пополняются, может возникнуть ситуация, когда врачам придется решить, кому лучше всего будет отдать кровь, которую они имеют.