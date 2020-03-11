Из-за карантина в Украине переносят пробное ВНО

11 марта 2020 г. 15:58
Источник: ZN.UA
201 просмотр

В связи с введением карантина по всей Украине из-за скорости распространения коронавируса в мире было принято решение о переносе пробного Внешнего независимого оценивания. Кроме того, рассматривается вероятность отмены или переноса олимпиад национального уровня. Об этом говорится в официальном сообщении, которое получила дирекция детских садов и школ в Киеве.

Отмечается, что для школьников будет обеспечен формат дистанционного обучения.

"Для этого создаем отдельный раздел для информирования на сайте Департамента, где размещаем: ссылки на платформу дистанционки для учащихся 5-11 классов; ссылки на районные сайты; подключаем наш Центр мониторинга и работы с выпускниками 11 классов (видео-лекции для подготовки к ВНО); обратились к местному телевидению о выделении эфирных часов для проведения теле-уроков, лекций; учителя продолжат контактировать с детьми и родителями в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Решение о введении карантина распространяется на заведения всех типов и форм собственности: от садиков до университета. Также отмечается, что в учреждениях образования будет усилен санитарно-гигиенический режим.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.