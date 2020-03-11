Из-за карантина в Украине переносят пробное ВНО

В связи с введением карантина по всей Украине из-за скорости распространения коронавируса в мире было принято решение о переносе пробного Внешнего независимого оценивания. Кроме того, рассматривается вероятность отмены или переноса олимпиад национального уровня. Об этом говорится в официальном сообщении, которое получила дирекция детских садов и школ в Киеве.

Отмечается, что для школьников будет обеспечен формат дистанционного обучения.

"Для этого создаем отдельный раздел для информирования на сайте Департамента, где размещаем: ссылки на платформу дистанционки для учащихся 5-11 классов; ссылки на районные сайты; подключаем наш Центр мониторинга и работы с выпускниками 11 классов (видео-лекции для подготовки к ВНО); обратились к местному телевидению о выделении эфирных часов для проведения теле-уроков, лекций; учителя продолжат контактировать с детьми и родителями в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Решение о введении карантина распространяется на заведения всех типов и форм собственности: от садиков до университета. Также отмечается, что в учреждениях образования будет усилен санитарно-гигиенический режим.