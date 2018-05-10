Из-за концерта на "Интере" под домом Левочкина начались стычки (видео)

10 мая 2018 г. 17:43
Источник: УНИАН
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Под жилищем заместителя председателя "Оппоблока" Сергея Левочкина, который является совладельцем телеканала "Интер", начались стычки.

Члены "Национального корпуса" прорвали оцепление правоохранителей и подожгли файеры.

Активисты уже находятся на территории дома депутата. Они ходят по недостроенной части двора. Также участники пикета обрисовывают здание граффити и клеят на стены собственные постеры с надписью "Интер" будет наш". 

Сообщается, что в результате стычек пострадал один журналист, ему нацгвардеец разбил голову. Зовут журналиста Назар Мазилюк. У него разбита голова в районе затылка.

"Активисты говорили с полицейскими на улице. Я подошел, чтобы это снять. И в один момент все начали толкаться. Полицейские без разбора начали бить всех дубинками. Меня ударил один из силовиков дубинкой в голову", - рассказал Назар. Первую помощь ему оказали коллеги. Журналист вызвал скорую помощь и пишет заявление в полицию.

Как отмечает Gazeta.ua, поместье охраняет около 50 полицейских. Активисты заявили, что они хотят пройти к реке Козинка. Правоохранители им помешали, возникла толкотня.

Как сообщалось ранее, в Сети появилось видео эпизода "праздничного концерта по случаю Дня победы" на канале «Интер», в котором один из ведущих Андрей Доманский произносит речь в стиле российской пропаганды.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", – сказал ведущий в сопровождении аплодисментов за кадром.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отреагировал на скандальный отрывок из концерта канала "Интер" к 9 мая, призвав не раскалывать общество.

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