Из-за кори в двух школах на Харьковщине ввели карантин

В двух школах на Харьковщине ввели карантин из-за кори.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, учебный процесс приостановили в двух классах школы № 6 города Мерефы и в школе №4 города Люботин.

Карантин в указанных школах будет продолжаться до 12 апреля.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, эпидемическая ситуация в регионе характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости высок.

За 14 неделю по сравнению с 13 неделей 2019 заболеваемость корью выросла на 6,8%.

Зарегистрирован 171 больной, из них детей - 61. Среди жителей Харькова корью заболели 92 человека, в Харьковском районе - 21, в Шевченковском - 15, в Нововодолажском - 14, в Змиевском, в Валковском - по 5 заболевших, в Красноградском, Люботине - по 3 заболевших, в Дергачевском, Близнюковском, Первомайском - по 2, в Балаклейском, Богодуховском , Волчанском, Великобурлукском, Золочевском, Краснокутском, Чугуевском - по одному заболевшему.

С начала года по состоянию на 4 апреля 2019 зарегистрировано 1624 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (1073 человека), из них 551 человек - дети.

Привитых среди заболевших 1044 человека, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 88,7% (927 больных). Анализ заболеваемости привитых (580 человек) показал, что 211 больных (36,4%) имеют только одну прививку.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 262 больных (16,1%). 1194 больных были госпитализированы. Летальные случаи не регистрировались.