Из-за коронавируса Китай закрыл на карантин город на границе с РФ

08 апреля 2020 г. 12:56
Источник: РБК-Украина
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Китай закрыл границу с Россией в автомобильном пункте пропуска Пограничный-Суйфеньхэ в Приморье из-за вспышки коронавируса и ввел в китайском городе карантин.

Как отмечается, за день в провинции Хейлунцзяни зафиксировали 25 случая коронавируса из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России. В связи с этим, китайские власти ввели ограничения на перемещения жителей города, как раньше было в Ухане (провинция Хубэй).

В частности, теперь люди должны оставаться в доме - только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и он должен вернуться в тот же день.

Добавим, по состоянию на 8 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 8672 случаев коронавируса в 81 регионе.

 

 

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