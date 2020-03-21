Из-за коронавируса ЛНР закрывает границу с Украиной

21 марта 2020 г. 18:09
Источник: ZN.UA
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На территории самопровозглашенной "ЛНР" решили закрыть границу с подконтрольной территорией Украины. Такое решение принял глава так называемой республики Леонид Пасечник, сообщает его пресс-служба.

"В связи с неблагонадежной эпидемической ситуацией на территории Украины и угрозой распространения в ЛНР новой инфекции (Covid-19), а также с попыткой обезопасить граждан ЛНР постановляю запретить въезд с 00:00 23 марта на территорию ЛНР граждан с территории Украины", - говорится в заявлении Пасечника.

Напомним, в Украине на данный момент официально зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 человек в Черновицкой области, два в Ивано-Франковской, по одному в Киевской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.

 

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