Из-за коронавируса могут отменить международный автосалон

Международный пекинский автосалон (Auto China 2020), запланированный на апрель, перенесли из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении организаторов мероприятия.

"Для обеспечения здоровья и безопасности участников выставки мы, от имени Организационного комитета Пекинской международной автомобильной выставки 2020 года (Auto China 2020), решили перенести мероприятие, которое изначально было запланировано... в Пекине с 21 по 30 апреля этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата проведения будет объявлена ​​позже.

Ранее "Формула-1" официально сообщила о переносе на неопределенный срок Гран-при Китая, который должен был начаться 19 апреля в Шанхае.

В Китае количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек умерли, 10844 вылечились. По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировано 71 710 случаев COVID-19, из которых 1775 - летальные. В Украине ни одного случая нового коронавируса не зарегистрировано.