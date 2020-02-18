Из-за коронавируса поставки iPhone из Китая сократятся

Заводы в Китае приостановили свою работу из-за карантина, вызванного коронавирусом, компания Apple предупредила о перебоях с поставками iPhone.
В компании также предупредили инвесторов, что не смогут достичь запланированного уровня квартальной выручки.
Это связано со "временными ограничениями" поставок iPhone и падением спроса на смартфоны в Китае, вызванным коронавирусом.
Новый прогноз относительно выручки компания еще не предоставила.
Большая часть iPhone и других продуктов Apple производится в Китае.
Вспышка коронавируса заставила компанию временно приостановить производство и закрыть магазины, вместе с тем, некоторые из них возобновили работу на прошлой неделе с сокращенными часами работы.
По состоянию на начало суток 18 февраля в Китае сообщили о 1886 новых случаях заболевания коронавирусом и 98 смертельных случаях в материковой части Китая, что составило 72 436 и 1873 в целом в мире.
С начала эпидемии выздоровели 12 677 человек.