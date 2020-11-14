Из-за коронавируса в Турции на улицах запретили курить

Министерство внутренних дел Турции для предотвращения распространения коронавируса выдало циркуляр, запрещающий курение в наиболее людных местах по всей стране.

Согласно дополнительным циркуляром о «Мероприятиях по коронавирусу», который был разослан министерством внутренних дел губернаторам всех провинций, курение запрещается на проспектах, улицах, площадях, в парках, садах, на остановках общественного транспорта, перечень которых определять провинциальные и районные санитарные комиссии. Запрет на курение также вводится для групп людей, в частности на пляжах, в зоне для пикников, перед торговыми центрами, офисами и на рабочих местах.

В ресторанах и кафе разрешено курить на террасах или открытых участках возле ресторанов, но нельзя собираться группами перед входом в заведения общественного питания для коллективного курения. Следить за соблюдением будут полицейские и жандармы.

Нарушителей будут штрафовать в размере 900 турецких лир (около 120 долларов США). В стране действует такой же по размеру штраф за отсутствие маски.

Губернаторство Стамбула объявило, что запрет курить будет действовать на 125 улицах, 93 проспектах, 84 площадях и остановках общественного транспорта.

Противоэпидемические мероприятия в стране была усилена в связи с ростом ежедневного количества новых случаев инфицирования коронавируса.