Из-за массового отравления школьников в Черкассах открыли уголовное дело

Правоохранители открыли уголовное производство по факту массового отравления детей в черкасской школе.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в четверг.

Осуществление досудебного расследования поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Черкасской области, сотрудникам которой поручено установить фактические обстоятельства происшествия и выяснить причины ухудшения состояния детей.

Как сообщалось, 8 мая около 9:00 утра на территории Черкасской общеобразовательной школы №8 во время торжественной линейки, посвященной Дню памяти и примирения, у школьников резко ухудшилось самочувствие, и они начали терять сознание.

Полиция провела эвакуацию людей и ограничила доступ к территории данной школы.

В Черкасскую областную детскую больницу с предварительным диагнозом - отравление неизвестным веществом были госпитализированы 53 ребенка и 4 учителя, из них 11 детей были определены в реанимационное отделение.

9 мая состояние детей, находящихся в реанимации улучшилось, сейчас все они переведены в стационар.