Из-за молодежной акции часть улицы Сумской перекроют для транспорта

12 апреля 2019 г. 17:40
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Завтра, 13 апреля, с 10:30 до 12:00  будет запрещено движение всех видов транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением молодежной общественной акции «День пластовой присяги».

На этот период пассажирские автобусы изменят свои маршруты. Они будут курсировать так:

№20э, 217э: пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;

№78э, 202э: ул. Университетская - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Ярослава Мудрого - ул. Сумская и далее по маршруту;

№119э: ул. Вернадского - пер. Подольский - пер. Короленко - пер. Армянский (в обратном направлении: пер. Плетневский - ул. Кооперативная) - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту.

 

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