Из-за неправильной планировки квартиры харьковчан превратились в настоящую сауну

Жильцы дома № 12/1 по Стадионному проезду вынуждены буквально вариться в собственных квартирах на горячем пару. После того, как в подвале в очередной раз прорывает трубы, пар от горячей воды проникает на первый этаж. Ирина Позняк показывает, как легко отваливается мокрая штукатурка в подъезде. Она говорит - проблему коммунальщики не решают, а после того, как вода сошла, подвал утопает в грязи.

Ирина Позняк, местная жительница:

Все парит до такой степени, что по стенам течет вода. Мы вызвали с понедельника диспетчера и позвонили в 1562. Пару раз они приежали, и, считай, что вроде все закончили. Но сегодня, когда мы закрываем двери на улицу, парит так же и все опять мокрое. Мы хотим, чтобы они привели нам все в порядок. Убрали грязь, потому что сейчас потеплеет, и там будет что захочешь - и отакие комары, и что угодно.

Мария Гридчина, жительница еще одной квартиры, расположенной на первом этаже, показывает, как сильно из-за влаги поднялся ламинат. Особенно она волнуется за своего сына.

Мария Гридчина, местная жительница:

Пострадала у меня стена. Во-первых, все, она у меня надулась. Это все сырость. У меня ребенок маленький. Я не хочу, чтобы ребенок дышал этим. Полы вот тоже. Кто-то будет принимать меры какие-то.

Ситуацию пытается разрядить Евгений Марченко, заместитель главного инженера "ХТС" Немышлянского района. Он пришел в дом после неоднократных обращений граждан. Говорит - главная проблема в несовершенном планировании здания. Буквально под полом дома проходит транзитная труба, из которой горячий пар идет в трубы нескольких домов. И в случае прорыва, дом мгновенно и надолго превращается в сауну.

Евгений Марченко, заместитель главного инженера "ХТС":

Вчера проводились работы, устранили дефект на транзитном трубопроводе, но в данный момент в подвале грунт напитался водой и с этим сделать я ничего не могу, пока оно не высохнет - само по себе высохнет и все будет нормально.Поймите тоже правильно, по дому проходит транзитный трубопровод.

Можно ли как-то переместить транзитный трубопровод, жители не знают, поэтому пока выметают штукатурку и грязь из подъезда, двери же оставляют открытыми - чтобы охладить подвал.