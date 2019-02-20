Из-за невыполнения решения суда по тарифам харьковчан зовут на марш

Харьковчан, несогласных с действиями горсовета по невыполнению решения суда о приостановлении действия повышенных тарифов на проезд, зовут на акцию протеста под названием «Марш злых харьковчан».
Об этом написал на своей странице в Фейсбук активист Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.
«Определение суда по обеспечению иска в административном деле подлежит немедленному исполнению, - написал харьковчанин, - Подача апелляции не приостанавливает его действия. Все остальные разговоры и домыслы с законом не имеют ничего общего от слова «совсем».
По его убеждению, в горсовете осведомлены об этом, просто тянут время, мотивируя неисполнение решения суда техническими сложностями.
Как сообщалось, в связи с невыполнением решения суда горсоветом прокуратура Харьковской области уже возбудила уголовное дело.
По мнению активиста, горсовет выполнит судебные решения и вернут старые тарифы через пару дней.
В случае, если этого не произойдет, активист приглашает харьковчан выйти на улицу под стены горсовета.
«А если нет, то в субботу, 23 февраля, в 15.00 мы приглашаем всех на Марш Злых Харьковчан под стены Харьковского горсовета!
Соберёмся, пообщаемся и... прогуляемся.
Может быть, пройдёмся к КП "Харьковский метрополитен", а может... и к гостинице "Националь", посмотрим по настроению! Еще раз. Если в субботу с утра метро всё еще будет по 8, а трамваи/троллейбусы по 6 - ВСЕ ВЫХОДИМ НА МАРШ ЗЛЫХ ХАРЬКОВЧАН!!!», - написал Игорь Черняк.