Из-за отсутствия отопления в ХНУ им.Каразина отменили занятия

Из-за отсутствия отопления в одном из корпусов Харьковского национального университета им. Каразина, расположенного на площади Свободы,6, в вузе отменены занятия.

Об этом сообщается на странице университета в Фейсбук.

«Согласно распоряжению по университету «Об изменении графика образовательного процесса» в связи с аварией городской теплосети и отсутствием отопления в учебном корпусе по адресу площадь Свободы, 6, деканам факультетов, расположенных по адресу площадь Свободы, 6, по согласованию с органами студенческого самоуправления предложено внести изменения в график образовательного процесса до момента включения отопления в корпусе.

Занятия, которые по расписанию проводятся в корпусе по адресу площадь Свободы 6, могут быть переведены в дистанционный формат с применением информационно-коммуникационных технологий при обработке теоретического материала, выполнении индивидуальных заданий, по решению деканов факультетов», - сказано в сообщении.

Также на входе в высшее учебное заведение размещено соответствующее объявление, в котором указывается, что университет сделал все возможное для обеспечения теплом помещений здания. Все сети в университете готовы к принятию тепла.

Как рассказали сами студенты, на домашнем обучении они пробудут пару дней.