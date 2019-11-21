Из-за отсутствия отопления в ХНУ им.Каразина отменили занятия

21 ноября 2019 г. 9:00
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Из-за отсутствия отопления в одном из корпусов  Харьковского национального университета им. Каразина, расположенного на площади Свободы,6,  в вузе отменены занятия.

Об этом сообщается на странице университета в Фейсбук.

«Согласно распоряжению по университету «Об изменении графика образовательного процесса» в связи с аварией городской теплосети и отсутствием отопления в учебном корпусе по адресу площадь Свободы, 6, деканам факультетов, расположенных по адресу площадь Свободы, 6, по согласованию с органами студенческого самоуправления предложено внести изменения в график образовательного процесса до момента включения отопления в корпусе.

Занятия, которые по расписанию проводятся в корпусе по адресу площадь Свободы 6, могут быть переведены в дистанционный формат с применением информационно-коммуникационных технологий при обработке теоретического материала, выполнении индивидуальных заданий, по решению деканов факультетов», - сказано в сообщении.

Также на входе в высшее учебное заведение размещено соответствующее объявление,  в котором указывается, что университет сделал все возможное для обеспечения теплом помещений здания. Все сети в университете готовы к принятию тепла.

 Как рассказали сами студенты, на домашнем обучении они пробудут пару дней.

 

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