 

Из-за потепления в водах Аляски полностью исчез лед

08 августа 2019 г. 15:00
Источник: Громадське
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Из-за аномальных температур, которые были зафиксированы в июле, в водах Аляски не осталось льда, а ближайший ледник находится в более чем 240 километрах. 

По данным издания The Independent, после температурных рекордов в июле арктический морской лед стал на 2 миллиона квадратных километров ниже среднесрочного среднего уровня. Уровень льда на Аляске уменьшается ежегодно летом, однако не так масштабно. В среднем за последние 40 лет с начала спутниковых наблюдений Арктики морской лед каждый сентябрь уменьшался более чем на 13%.

"Это уменьшение происходит примерно на 85000 квадратных километров ежегодно, что равнозначно площади Шотландии", - отметил эксперт по климатическим изменениям Эд Блокли.

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