Из-за праздников частично перекроют Белгородское шоссе и запретят парковаться

С 7:00 до 9:00 23 августа будет ограничено движение транспорта по Белгородскому шоссе в районе Мемориала Славы, а с 9:00 до 11:00 будет запрещена парковка авто на площади Конституции, на участке от спуска Бурсацкого до переулка Спартаковского.

Об этом сообщили в пресс-службе городской диспетчерской службы.

По данным службы, ограничения движения вводится из-за возложения цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке, а также из-за торжественного поднятия флага Украины на площади Конституции по случаю 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, 28-й годовщины независимости Украины.

Кроме того, парковка на данном участке будет запрещена и с 9:00 до 11:00 24 августа.