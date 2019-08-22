 

Из-за праздников частично перекроют Белгородское шоссе и запретят парковаться

22 августа 2019 г. 10:07
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С 7:00 до 9:00 23 августа будет ограничено движение транспорта по Белгородскому шоссе в районе Мемориала Славы, а с 9:00 до 11:00 будет запрещена парковка авто на площади Конституции, на участке от спуска Бурсацкого до переулка Спартаковского.

Об этом сообщили в пресс-службе городской диспетчерской службы.

По данным службы, ограничения движения вводится из-за возложения цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке, а также из-за торжественного поднятия флага Украины на площади Конституции по случаю 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня Государственного Флага Украины, 28-й годовщины независимости Украины.

Кроме того, парковка на данном участке будет запрещена и с 9:00 до 11:00 24 августа.

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