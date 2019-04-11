Из-за реконструкции трамвайного переезда ряд автобусов и трамваем сменит маршрут

Движение транспорта по ул. Евгения Котляра через перекресток с ул. Благовещенской, при движении в сторону ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 22:00 12 апреля до даты завершения строительных работ.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, неудобства связаны с реконструкцией трамвайного переезда ул. Евгения Котляра - заезд на разворотный круг «Южный вокзал».

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Малопанасовской, пер. Малопанасовскому, пер. Чеботарскому и ул. Малиновского.

Также на время строительных работ изменят маршрут ряд автобусов:

при движении в сторону ст. м. «Холодная гора»:

- №11э, 254э, 282э, 302э, 303э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) - ул. Славянская - ул. Малиновского - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

при движении в сторону Центрального рынка:

- №221э, 246, 278э: ул. Евгения Котляра (Южный вокзал) - ул. Славянская - ул. Малиновского - ул. Благовещенская и далее по маршруту;

- высадка и посадка пассажиров автобусов будет осуществляться на остановке «Привокзальная площадь».

Кроме того, будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Большой Панасовской. Трамваи изменят маршруты следующим образом:

- трамваи № 1 и 7 - не ходят;

- трамвай №6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №12: Лесопарк - Белгородское шоссе - ул. Сумская – пл. Первого Мая - ул. Мироносицкая - ул. Маяковского - ул. Тринклера - пр. Независимости - спуск Клочковский - ул. Клочковская - пер. Рогатинский - пер. Лосевский - ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;

- трамвай №20: пр. Победы - ул. Клочковская - пер. Рогатинский - пер. Лосевский - ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».

