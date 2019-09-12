Из-за ремонта дороги на Тюринской автобус №214 изменит маршрут

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12 сентября 2019 г. 16:32
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13 и 14 сентября с 8:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Тюринской, на участке от ул. Веринской до ул. Академика Павлова.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Тюринской.

Транспорт объезжает закрытый участок по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградскому въезду и др.

Также с 8:00 до 17:00 13 и 14 сентября изменится и маршрут автобуса №214э.

Он будет курсировать следующим образом: - ул. Тюринская - ул. Веринская - Семиградский въезд - ул. Академика Павлова - пр. Московский и далее по маршруту.

 

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