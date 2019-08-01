Из-за ремонта на Коцарской на полмесяца перекрыли дивижение

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01 августа 2019 г. 11:19
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Движение транспорта по ул. Коцарской, на участке от ул. Рождественской до ул. Ярославской, будет запрещено с 1 по 17 августа, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом ул. Коцарской.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам: Рождественской, Чеботарской и Пискуновской.

На время работ автобусы №202э, 231э, 238э, 246э, 254э, 278э будут объезжать закрытый участок так: - пл. Благовещенская - ул. Рождественская - ул. Чеботарская - ул. Ярославская - ул. Коцарская и далее по маршруту.

Также на этот период изменится маршрут троллейбуса №11, который будет курсировать по пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

 

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