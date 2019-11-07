Из-за ремонта на Коммунальном мосту троллейбусы №19, 31 и 35 изменят маршруты

07 ноября 2019 г. 8:30
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Сегодня, 7 ноября, с 9:00 до 17:00 движение пассажирского транспорта по крайней правой полосе движения на Коммунальном путепроводе, при движении от ул. Ахиезеров до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено.

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на данные Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Коммунальном путепроводе.

На этот период объезжать этот участок автобусы будут по свободной от выполнения работ проезжей части.

Также с 9:30 до 16:00 7 ноября будет запрещено движение троллейбусов по Коммунальному путепроводу - от его начала со стороны Салтовки до первого съезда на пр. Московский по направлению к пр. Героев Сталинграда. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:

№19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом»;

№20 - не ходит;

№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;

№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом».

 

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