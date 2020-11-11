Из-за ремонта тепломагистралей больше сотни домов города остались без отопления

В Слободском, Киевском и Московском районах Харькова сегодня ремонтируют участки тепломагистралей. Из-за работ по устранению дефектов без отопления больше сотни домов.

Как сообщили в "Харьковских тепловых сетях", с 08:00 до 20:00 будет отключение в центре города и возле станции метро "Защитников Украины". Придется померзнуть жильцам 89 домов на улицах Чернышевской, Каразина, Сумской, Мироносицкой, Алчевских и Костомаровской. Без тепла также останутся детсад, школа, больница и здания 38 ведомств. Кроме того, в восьми домах и детском саду планируют отключить горячую воду.

Возле станции метро "Защитников Украины" ремонтные работы затронут часть Московского проспекта, улицы Металлиста, Сергиевскую и Искринскую. Здесь без тепла оставят жильцов 18 домов, а также детей в одной из школ и детсаду. Горячую воду отключат в 14 зданиях. Наконец, коммунальщики обещают до 17:00 завершить работы на улице Федоренко, из-за которых было отключено отопление в шести домах на проспекте Льва Ландау и Гагарина.