Из-за ремонта водопровода в центре Харькова отключат воду в части Киевского района

02 мая 2019 г. 15:20
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С 09:00 до 19:00 3 мая в связи с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали по улице Пушкинской, 2  будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Киевского района.

Как сообщили в КП«Харьковводоканал», воды не будет по следующим адресам: ул. Сумская, 1-10, ул. Донец-Захаржевского, 1-7, пер. Мечникова, 2, 4, ул. Пушкинская, 1-15, 2-22, ул. Воробьева, 1-23, 2-14, пер. Воробьева, 1-15, 2-10, ул. Куликовская, 2-12.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды местным жителям будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

 

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