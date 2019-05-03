По факту сгоревших на Салтовке автомобилей полиция открыла уголовное дело

03 мая 2019 г. 16:44
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Полиция расследует поджог автомобилей, который произошел сегодня ночью на улице Амосова, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сообщение о горящих возле многоэтажки автомобилях поступило в районный отдел полиции 3 мая в 2:28.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Пожар локализовали и ликвидировали бойцы ГСЧС.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что автомобили «ВАЗ» и «Mercedes» сгорели полностью. 

Пламя также повредило бампер авто «Chery Amulet», который был припаркован рядом.   

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 

 

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