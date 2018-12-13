Из-за снегопада 170 населенных пунктов остались без света

13 декабря 2018 г. 9:53
Источник: УНИАН
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В результате осложнения погодных условий -снег, местами мокрый снег и порывы ветра -  в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.
 
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
 
Так, в Черниговской области без света остались 85 населенных пунктов, Киевской - 40, Сумской - 30, Херсонской - 9, Кировоградской - 4, Николаевской - 2. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
 
Также спасатели сообщают, что движение транспорта на автодорогах Украины обеспечено.
 

 

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