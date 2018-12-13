Из-за снегопада 170 населенных пунктов остались без света

В результате осложнения погодных условий -снег, местами мокрый снег и порывы ветра - в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП 13 декабря были обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.