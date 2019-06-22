Из-за сообщения о заминировании эвакуировали 500 человек: открыто уголовное дело

Правоохранители проверили информацию о заминировании трех объектов в Харькове.

Напомним, вчера, 21 июня, в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях, станции метро «Университет» и заведения на улице Благовещенской.

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, специалисты тщательно обследовали 4350 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 500 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.