Из-за СOVID-19 харьковчан возвращают домой из Египта

Харьковский аэропорт прекращает регулярные рейсы. Это - для противодействия распространению коронавируса.

Аэропорт принимает рейсы из людьми, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи болезни.

Вот так сейчас выглядит пассажирский терминал аэропорта. Работать продолжают только технические службы.

Также дежурят полиция и санитарные врачи. Накануне в аэропорту сели пять самолетов с отдыхающими из Египта.

Валерий, турист

Там спокойствие и тишина. Но людей много украинцев, на вывоз. Сегодня 5 рейсов должно быть в Харьков и больше 10 - в Киев

Олег, турист

Все выезжают, домой возвращаются, туда никто не приезжает

Анна, туристка

Ничего не объясняют, но сегодня улетали практически одни украинцы. А все остальные, европейские, уже наверное улетели, не было рейсов

Людям измерили температуру, они чувствуют себя нормально. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Зоя, туристка

Проверка была обычная, температуру померяли, без проблем пропустили

Харьковчане, которые пришли встречать своих родных и друзей, говорят: рады, что тем удалось вернуться домой.

Воздушное сообщение закрывает не только Украина, но и Египет, поэтому сделать это позже было бы крайне сложно.

Михаил встречает родителей. В аэропорт пришел с теплыми куртками.

Михаил, харьковчанин

Это им куртки принес , холодно, они ж с тепла

Всех харьковчан, которые на днях вернулись из-за границы, просят сообщить об этом семейным врачам. Кто не подписал декларацию, позвонить в поликлинику по месту жительства. Также обеспечить двухнедельную самоизоляцию, а в случае ухудшения самочувствия - проконсультироваться по телефону с врачом или вызвать "скорую"