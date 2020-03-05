Из-за теплой весны в Харькове будут отключать отопление

Из-за аномально теплой, как для начала первого месяца весны, погоды - горожане начали жаловаться на некомфортную температуру в квартирах. Большинство людей жалуются на жару и духоту, из-за которой приходится держать открытыми окна или балконы.

Говорят, к батареям в квартирах прикоснуться невозможно. Да еще и приходится с ужасом ждать платежки за отопление по нынешним тарифам. Но есть и такие, кто говорит, в квартирах сыро и прохладно.

Сергей, харьковчанин

Все равно, холодно. Я вот живу в доме, у нас наверх идет подача горячая. Я живу на 4-м, на 3-м вообще люди жалуются … до 14 градусов. Я не в восторге далеко от отопления

харьковчанка

Очень жарко, невозможно зимой. Все время жарко, окна все время настежь, двери настежь, батареи «уматываем». Дышать невозможно. И всю зиму жарко и сейчас жарко, я не знаю. Нельзя ли топить их поменьше

Согласно нормативным документам, отопительный сезон должен быть прекращен тогда, когда столбик термометра на улице не опускается ниже отметки - восемь градусов тепла. Однако сейчас в Харькове среднесуточная температура воздуха начинается от одиннадцати и выше. Учитывая это, с сегодняшнего дня КП «ХТС» перешло на особый график регулирования тепла, об этом сообщил заместитель главного инженера КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Зинченко. Продолжительность отключения тепла будет зависеть от погодных условий. Если на улице плюс одиннадцать градусов - тепло отключат на 12 часов, после чего 12 часов будут подавать. В домах старой застройки - в центре, на Старой Салтовке и в Индустриальном районе - тепловики будут вручную снижать расход теплоносителя.

А вот учреждения социальной сферы - школы и больницы регулировать подачу тепла будут самостоятельно.