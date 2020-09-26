Из-за траура в Харькове отменили легкоатлетический кросс и велопробег

26 сентября 2020 г. 11:33
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Ряд мероприятий, которые планировалось провести в городе сегодня, 26 сентября, отменен в связи с Днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом. Об этом сообщили в горсовете.

В частности, в городе отменили проведение XXI Легкоатлетического кросса памяти жертв тоталитаризма и велопробег, а также развлекательные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. 

Напомним, что 26 сентября в Харьковской области объявлен День траура. На всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций должен быть приспущен Государственный Флаг Украины с траурной лентой.

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