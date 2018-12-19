Из-за жалоб на директора в харьковской школе проведут проверку

Родители учеников одной из харьковских школ пожаловались городским властям на плохую организацию учебного процесса в учебном заведении.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, накануне первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с родителями школьников и воспитанников детских садов Холодногорского района.

Родители учеников школы №67 поставили вопрос о смене руководства в ней, так как, на их взгляд, в школе плохо организован учебный процесс.

В районной администрации отметили, что директору школы не раз делали замечания, но соответствующей реакции не последовало. Игорь Терехов пообещал родителям, что лично разберется в сложившейся ситуации.

«Если директор школы находится не на своем месте, если там страдают дети, не получают образования - с этим мы мириться не будем. Я сам поеду в эту школу на следующей неделе. Думаю, что мы примем все кадровые решения, которые нам необходимы, привлечем к работе ответственных людей, чтобы урегулировать ситуацию», - сказал Игорь Терехов.

Он отметил, что все вопросы, которые поднимали родители - по ремонтам школ и детских садов, дорог возле учреждений образования, обновлению материально-технической базы, не останутся без внимания.