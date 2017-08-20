Из жизни ушел американский писатель и комик Дик Грегори

На 85-м году жизни скончался американский актер, общественный деятель, писатель, комик Дик Грегори, сообщает СВЅ News со ссылкой на его сына Кристиана.

"С огромным сожалением семья Грегори подтверждает, что их отец, комедийная легенда и борец за гражданские права р-н Дик Грегори покинул эту землю сегодня вечером в Вашингтоне, округ Колумбия", - заявил он в соцсетях.

Причина смерти Грегори не называется. Отмечается, что он боролся с расизмом и выступал за "изменения в Америке". Грегори является отцом 11 детей.

Ранее сообщалось, что на 77-м году жизни скончался американский актер Сонни Лэндэм, известный по роли Билли Сола в фильме Хищник.