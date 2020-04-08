Из Жулян вылетел самолет Нацгвардии с медпомощью для Италии

08 апреля 2020 г. 10:19
Источник: ZN.UA
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Из аэропорта Жуляны сегодня, 8 апреля, вылетел самолет Национальной гвардии Украины с помощью итальянским медикам. Самолет доставит в Италию 5 тысяч литров дезинфекционных жидкостей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Украина продолжает помощь борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков. Этот жест дружбы и благодарности мы делаем помня о том, что итальянские врачи каждый день борются за жизни украинцев из нашей многочисленной диаспоры", - сообщил Геращенко.

По его словам, доставка дезинфицирующих средств в Италию не должна отразиться на внутренних запасах Украины.

"Поставка гуманитарной помощи организована по специальному Указу Президента Украины Владимира Зеленского. В целом на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы", - говориться в сообщении.

 

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