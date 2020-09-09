Избиение Балуха: бывший политзаключенный Кремля до сих пор без сознания

Владимир Балух, бывший политзаключенный Кремля, которого вчера избили неизвестные в столичном Гидропарке, сейчас находится в больнице без сознания. Об этом на своей странице в Facebook рассказала Ирина Геращенко, народный депутат от фракции «Европейская Солидарность».

По ее словам, состояние Балуха сейчас стабильно тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания. К сожалению, пока такая неутешительная информация», — отметила Геращенко.

Напомним, бывшего украинского политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили. Об этом в Facebook сообщил Олег Сенцов, который также пять лет провел в российской тюрьме за поддержку Украины.

"Владимир Балух был избитым сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице", - говорится в сообщении.

Сенцов добавил, что Владимир Балух в сознании. У него сломана рука и ключица, но угрозы жизни нет.

ФСБ задержала Владимира Балуха в декабре 2016 года. Оккупанты "нашли" на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Он стал жертвой политических репрессий из-за проукраинской позиции и установленного на его дворе флага Украины.

Балух вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019. Тогда кроме Балуха из российских тюрем вернулись 24 пленных моряка и 10 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.