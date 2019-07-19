 

Избиение оператора Макарюка. Проверка действий полицейских завершена

19 июля 2019 г. 15:22
Источник: Украинская правда

Служебная проверка действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове во время конфликта, когда был избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк, завершена.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Виталий Гузь, передает "Интерфакс-Украина".

"Окончательное решение примет Государственное бюро расследований, соответствующие материалы мы направили. Они примут решение: если есть состав преступления - они будут допрашивать и уведомлять о подозрении", – сказал Гузь.

Он также отметил, что оснований для дисциплинарных взысканий по итогам проверки нет.

Напомним, 7 июня в ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла драка. По информации пресс-службы торгового центра, в конфликте участвовали 50 представителей "Национального корпуса" и предприниматель, который арендовал в центре магазин. В результате конфликта пострадали 9 человек, в том числе оператор "Вестей" Вадим Макарюк, которому нанесли телесные повреждения и завладели его видеокамерой.

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