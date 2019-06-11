Избиение оператора: врачи борются за жизнь Макарюка, коллеги ищут свидетелей нападения

Начальник ГУНП в Харьковской области назначил служебную проверку относительно работы полицейских во время событий на территории рынка «Барабашово» 7 июня. Кроме того, по данным следствия, уже есть определенные наработки в расследовании. Однако в полиции отметили, что не могут разглашать подробности, чтобы не навредить следствию. Между тем, представители торгового центра говорят - предоставили все видео и фотоматериалы для выяснения обстоятельств событий на рынке.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово":



Зі свого боку організація передала всі наявні матеріали, які в нас є. Ми зробили їх публічними. Правоохоронні органи, слідчі органи можуть ними скористатися. На наш погляд, цього цілком достатньо, щоб почати працювати, знаходити тих людей, які скоїли цей тяжкий злочин.

Накануне в следственном управлении сообщили, что установили двух нападавших на оператора Вадима Макарюка, правда уточнили - анализируют все существующие доказательства чтобы получить полную картину событий. По факту конфликтной ситуации на ТЦ «Барабашово» открыто три уголовных производства. Еще три дела открыто отдельно об избиении оператора. Подозрения не объявлены, никто не задержан.

На кадрах видео, которое было обнародовано в социальных сетях видно, как молодые люди в спортивной одежде бегут за оператором харьковского телеканала с угрозами. Харьковчанин Дмитрий Олейник на своей странице в Фейсбук разместил пост, где сказано, что в марте 16-го года на него напали, и утверждает - как раз один из тех, кто совершил нападение 3 года назад, стрелял в спину оператору, который снимал события на рынке. Также Олейник добавил фото, где изображены руководитель "Национального корпуса" в Харькове и человек, который по мнению Олейника, является стрелком из видео. Но в "Нацкорпусе" заявили - на месте событий было лишь около 10 их представителей. Руководитель организации уверяет - они действительно защищают интересы предпринимателей, однако к нападению на оператора никакого отношения не имеют.

Константин Немичев, глава "Национального корпуса" в Харькове:

Саме представники "Національного корпусу" не могли нападати на цього оператора. Ми з усіма спілкуємось. Я його особово знаю. Ці люди, ці спортсмени, набирали людей за 1000 гривень. Це була спеціальна провокація.

Между тем, врачи продолжают бороться за жизнь оператора Вадима Макарюка. Его перевели в 7-ю больницу, отмечают коллеги Вадима. Состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. В свою очередь, Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила жестокое нападение на оператора службы новостей в Харькове. В организации призвали правоохранительные органы к своевременному и эффективному расследованию. В заявлении сказано - безнаказанность за насилие неприемлема.