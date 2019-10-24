Избиение пенсионера в харьковском трамвае: экс-полицейскому сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении хулиганства бывшему участковому офицеру полиции Слободского ОП ГУНП в Харьковской области.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, подозрение мужчине предъявлено по ч. 1 ст. 296 УК Украины.

Напомним, 30 июля этого года в Харькове работник полиции, находясь в качестве пассажира, в свободное от работы время, сел на место для лиц с инвалидностью в салоне трамвая маршрута № 5 и беспричинно стал громко высказываться грубой нецензурной бранью в адрес женщины с инвалидностью, которая попросила его уступить ей сидячее место в салоне трамвая. При этом на замечания пассажиров трамвая полицейский не реагировал.

Тогда к нему обратился 68-летний пенсионер и сделал ему устное замечание по поводу его некорректного поведения, а также предложил ему предоставить сидячее место женщине - инвалиду, которое он занимал.

Однако вместо этого полицейский стал бить пенсионера кулаками в лицо.

В результате этого пенсионеру были причинены легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается.