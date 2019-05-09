Избиение сиренью и словесные перепалки: на Мемориале Славы 9 мая не обошлось без конфликтов

Ветерану войны Николаю Урбану вскоре исполнится 100 лет. Еще юношей он попал в Германию в концлагерь. Был одним из первых освобожденных пленных, впоследствии присоединился к армии, участвовал во взятии Берлина и одержал победу над врагом. 9 мая на Мемориал Славы приходит каждый год, пока есть силы. Чтобы почтить память погибших товарищей.

Николай Урбан, ветеран Второй Мировой войны:

Еще пам'ять будем... О погибших будем… А те, которые живы, мы будем общаться и надеяться на то, что восстановим лучшее будущее Украины.

Борис Котенко, глава городской организации ветеранов:

Наша организация насчитывает 150 тысяч ветеранов. Из них осталось в живых около 2 тысяч участников боевых действий. Многие не могут прийти. Они лежачие. Вот здесь присутствуют. котрые остались - их очень мало.

Почтить память погибших во время Второй мировой войны к Мемориалу пришло более 15 тысяч горожан. Ветераны спокойно возложили цветы в память о погибших бойцов. Однако в колонне они шли не первыми. Возглавить шествие должны были городские чиновники и экс-"регионалы". Однако перед ними выстроились представители патриотических организаций. Они держали в руках желто-голубые флаги и плакаты с фотографиями погибших бойцов АТО, а также Героев Небесной сотни. Увидев это, некоторые горожане несли цветы не только чтобы почтить память жертв Второй Мировой, но и погибших на Востоке Украины в течение последних 5 лет.

Раиса Николаевна, участница акции памяти:

Стоят ребята с фотографиями, а там ни одного цветочка. Не просто носить цветы, они предназначены им.

Вместе с тем, несколько сотен людей принесли таблички «Бессмертный полк», красные флаги, кроме того, пели советские песни. Полицейские просили убрать запрещенную символику. Без конфликтов и словесных перепалок не обошлось.

Что тебе надо? Пошел вон отсюда! Вот мой отец! Он воевал! Тварь! Не лезь! Сволочь!

Проукраинские активисты кричали «Слава нації - смерть ворогам» и пели песни о воинах УПА. Противники называли их «фашистами» и провокаторами.

Спасибо деду за победу, спасибо деду за победу!

Батько Бандера!

Николай Коськов, участник акции «Бессмертний полк»:

Я воспринимаю, что это, ну может и провокация. Потому что точно с Гитлером воевали не УПА. А воевали наши отцы и деды, прадеды. Они завоевали то, чем мы сейчас живем.

Мила Денчик, участница акции памяти:

Добре, що є люди, які справді розуміють, що ми повинні єднатися і розуміють, що всі герої. Ті, хто воювали за нашу країну. Але, звичайно, є ті, хто проти .я вважаю, що вони вороги і вони розділяють суспільство.

Однако серьезных столкновений во время памятных мероприятий ни на Мемориале Славы, ни в других точках города и области полицейскими зафиксировано не было. Безопасность на Харьковщине обеспечивали более 2 тысяч правоохранителей.