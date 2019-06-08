По факту избиения журналиста на «Барабашово» открыты уголовные производства

В результате событий, произошедших 7 июня на территории ТЦ «Барабашово», пострадали 9 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Все пострадавшие обратились за помощью в медицинские учреждения.

Как сообщалось, неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой.

Каретой скорой неотложной помощи пострадавшего мужчину доставили в Харьковскую городскую больницу скорой неотложной помощи имени Мещанинова.

В настоящее время мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.