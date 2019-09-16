Избиения, яйца и газ: как в Харькове прошел первый Марш равенства

Час дня. На площади Свободы начинают собираться участники ХарьковПрайда. Анастасия пришла на марш равенства со своей возлюбленной. Девушка уверена: такие меры необходимы обществу Украины.

Анастасия, участница ХарьковПрайда

Я считаю, что важно не сидеть, спрятавшись, а прийти и показать свою позицию, показать, что мы такие же люди - с руками, ногами, головами. Абсолютно спокойно живем своей жизнью.

Чтобы обеспечить порядок на мероприятии, правоохранители охраняют территорию Марша в усиленном режиме, их здесь - более двух с половиной тысяч. Полицейские полностью перекрыли площадь спецавтобусами посередине, а со стороны парка Шевченко построили кордон из спецназовцев.

Около двух часов дня представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и другие горожане выстраиваются в единую колонну, чтобы начать шествие. Планировалось около полутора тысяч участников Марша равенства, но на мероприятие пришло в два раза больше людей.

Бунтуй, кохай….

За права людини, Харків, Україна!

По ту сторону границы с полиции собираются праворадикальные и христианские организации, параллельно они организуют свою акцию, которую называют маршем за традиционные семейные ценности.

Свободу слова гомофобам!

Чтобы избежать столкновений, правоохранители формируют еще несколько кордонов.

Молодые люди спортивного телосложения в масках и «балаклавах» пытались забросать участников Марша равенства при их шествии яйцами и облить зеленкой.

Георгий Тарасенко, участник марша за традиционные семейные ценности

Ми прийшли сюди, щоб показати, що ми - за традиційні цінності, проти ЛГБТ-пропаганди. У нашому місті, в нашій країні. Правоохоронців багато, тому, що спільнота не сприймає їх ідеї. Ніхто не лізе їм в постіль. Всі проти пропаганди цих ідей.

Правоохранители подчеркивают, что именно во время шествия марша равенства существенных конфликтов удалось избежать. Ведь маршрут ХарьковПрайда до последнего держали в секрете, говорят в полиции.

Валерий Сокуренко, начальник полиции Харьковской области

Якщо будуть звернення громадян про те, що їх там хтось образив, зачепив чи побив, от, то ми обов’язково відреагуємо, тому що ми зможем ідентифікувати тих, хто порушував порядок, і обов’язково вручимо підозри, якщо буде, кому вручати, на цю хвилину ніяких звернень до поліції стосовно побиття, стосовно нанесення яких ось ушкоджень там - легких, середніх - не дай боже, не було.

Но уже после завершения ХарьковПрайда локальные стычки начинаются в саду Шевченко. Парни в «балаклавах», с петардами, бросали камни в сторону полицейских, обливали зеленкой представителей ЛГБТ-сообщества и даже избивали их.

Охраны гей-парадов нам в Харькове не надо!

Полиция! Стоять!

Кроме того, неизвестные начали распілять газ в сторону полицейских. В результате всех столкновений пострадали двое правоохранителей. Их доставили в больницу с ожогами глаз. Сейчас, по словам соорганизатора ХарьковПрайда Анны Зябликовой, оргкомитет собирает информациию о реальном количестве пострадавших участников Марша равенства и просто граждан, которых избили, ошибочно признав их участниками прайда.

Анна Зябликова, соорганизатор ХарьковПрайда

"Наш світ" наразі заеєстрував чотири напади, ну, це була інформація на середину ночі, що одна людина з «розкроєною» головою дійсно у лікарні, щодо найтакого видимішого та найголоснішого, так, що сталося, - це побиття хлопчика, що у десятому класі, просто у парку він написав, що він взагалі-то там зі своєю дівчиною гуляв і що просто до нього причепилися, до дівчини, і її захищав.

Именно прохожие сняли момент, как подростка догоняют молодые люди и бьют ногой в спину. Он пытается убежать, впрочем, ему это не удается.

Давай, уе ** вай отсюда!

Еще один конфликт произошел в Парке Горького, вроде бі тоже на фоне ЛГБТ-взглядов, там даже началась стрельба. По информации полиции, 19-летнему парню неизвестные нанесли телесные повреждения, после чего парень сделал несколько выстрелов из стартового пистолета в воздух, и оружие, говорит, что потерял.

В полиции сообщили, что всего за вчерашний день были задержані 17 человек. Правоохранители открыли два уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» и «Хулиганство». На 17-летнего юношу, который, предположительно, бросал камни в участников прайда, составлен админпротокол. В полиции также начали расследовать избиение парня в парке Шевченко.