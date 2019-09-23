 

Избил мотыгой: 19-летнему парню сообщили о подозрении в убийстве отца

23 сентября 2019 г. 13:07
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Прокуратура утвердила сообщение о подозрении 19-летнему жителю Харьковщины в нанесении смертельных телесных повреждений родному отцу (ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Юрия Ковалева, в конце мая этого года в одном из сел Валковского района подозреваемый вместе с мамой поехал в соседнее село, чтобы разыскать отца, который пил и не появлялся дома.

Главу семьи родственники нашли у местного сельского клуба: мужчина распивал алкоголь и не имел никакого желания ехать домой. Он начал нецензурно ругать жену и даже на нее замахнулся. 

Такое поведение отца возмутило сына. Парень взял огородную мотыгу и несколько раз ударил обидчика по спине ее ручкой. От боли и сильных ударов мужчина опустился на колени, однако сын продолжил избивать отца.

Разъяренного парня остановили случайные свидетели. После этого парень посадил отца в машину и повез в родное село. 

Однако дома в тот же вечер избитый мужчина скончался. 

По заключению экспертов, причиной смерти мужчины стала острая кровопотеря, которая развилась от полученных в результате избиения травм.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

 

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