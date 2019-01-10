Издевательство над людьми в харьковской подземке: экс-майор хочет восстановиться в должности

На этих кадрах несколько полицейских жестоко бьют ногами, руками и даже стулом мужчину под хмельком. Происшествие произошло в июле этого года при станции метро «Южный вокзал». По данным следствия, полицейские выискивали на вокзале неместных или людей навеселе, и угрожая штрафами или уголовным делом, заводили в комнату дежурных и требовали взятку. А когда им отказывали - то били несчастных. "Оборотней в погонах" задержали прямо во время получения взятки в рамках спецоперации проведенной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции Украины. В декабре пятеро из шести полицейских, которым грозит до 10 лет тюрьмы вышли под залог. Один из полицейских, майор Олег Рассоха обратился в суд с требованием признать незаконным приказ о его увольнении и восстановить в должности. Его защитник зачитывает суду иск, в котором речь идет не только о восстановлении в должности, но и о взыскании средней зарплаты полицейского с момента его увольнения.

Алексей Богомолов, адвокат О. Рассохи

Станом на день видачі наказу про накладення дисциплінарного стягнення вину Рассохи з інкримінованим останньому кримінальних правопорушень взагалі не доведено. Факт вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень Рассоха повністю заперечує у наданих останнім поясненнях. Слід зауважити, що Рассоха взагалі не ніс службу в охороні громадського порядку на станції метро "Південний вокзал" разом з іншими поліцейськими СПП №3 відділу Поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області та не міг жодним чином перевищити межі своїх повноважень так як перебував у щорічній відпустці з 30 липня по 30 серпня 2018 року.

Представительница Главного Управления Нацполиции Наталья Быковченко говорит, что позиция полиции не изменилась. Они против восстановления в должности майора, потому что его увольнение полностью правомерно.

Наталья Быковченко, представитель ГУ Национальной полиции

Тобто на відео видно, що позивач бачив, як інший поліцейський наносив тілесні ушкодження громадянину, не припинив будучи його керівником, цього підлеглого, цієї особи. Жодним чином не припинив. І на думку Головного Управління Національної Поліції в Харківській області він терпимо постався до ситуації, що склалася, він не завадив йому проводити протиправні дії. Позивач своїми діями завдав суттєвої шкоди авторитете Національної поліції на етапі її становлення.

Общественность, которая собралась в зале суда, поддерживают позицию полиции. Григорий Тищенко говорит, то что он видел на видео с полицейскими, ужасает его до сих пор.

Григорий Тищенко, харьковчанин

Нельзя его выпускать на волю, а тем более восстанавливать он такое накуролесит, если почувствует, что ему можно всё.

Из-за необходимости предоставления некоторых доказательств суду, заседание перенесли на пятое февраля.