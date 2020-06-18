Изменение графика транспорта и контроль за рынками: в Украине хотят сдержать вспышку COVID-19

18 июня 2020 г. 13:36
Источник: РБК-Украина
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Госпродпотребслужба и Нацполиция усилят контроль за тем, как рынки, торгово-развлекательные центры, магазины, парикмахерские, спортзалы и гостиницы соблюдают противоэпидемические меры. Так власть будет пытаться сдерживать вспышку коронавируса.

"Сейчас мы в первую очередь акцентировали внимание на том, чтобы субъекты хозяйствования создали условия для соблюдения людьми противоэпидемических мероприятий. Ведь, если не будет контроля на входе в супермаркет за количеством посетителей, одновременно находящихся внутри, и наличием у них масок, люди будут приходить и формировать скопления", - объяснил Ляшко.

Кроме того, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Гоструду проводить тщательный контроль на производствах с более чем 250 сотрудниками.

Также в городах должны запустить больше поездов метро и изменить график движения общественного транспорта по их маршрутам, чтобы избежать скопления пассажиров.

"Когда мы обсуждали ослабление противоэпидемических мероприятий, и перевозчики, и мэры городов утверждали, что они выпустят максимальное количество подвижного состава на маршруты. На самом деле, этого не произошло", - сказал главный санитарный врач.

Напомним, в Украине уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.

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