Изменение тарифов и требования проверить деятельность предприятия. НКРЭКУ и "ХТС" провели в Харькове открытые слушания

Первым вопросом, который начинают обсуждать присутствующие во время открытых слушаний регионального отделения НКРЭКУ, а также КП «Харьковские тепловые сети» становится не одна из тем заявленных ранее, а возможность попасть на эти слушания. За несколько минут до начала обсуждения на входе остается до двух десятков харьковчан – внутрь запускают не всех, часть людей остается за турникетами.

Беспрепятственный доступ на общественные слушания, сейчас вы этого не делаете! На водоканале были полтора месяца назад аналогичные слушания и зарегистрировано было процентов 20-30, но они не упирались и пропустили всех.

Представители горсовета и коммунального предприятия ссылаются на процедуру проведения слушаний и правила допуска на территорию предприятия, пройти сначала разрешают только харьковчанам, которые зарегистрировались заранее.

Ну не занимайтесь ерундой, мы друг друга знаем не первый день. - Пустите людей и все будет нормально. - Существует порядок проведения открытых слухань, затверджені постановою Нацкомісії. Правильно, открытые, но перед этим объявление висело на сайте 20 дней, там было написано - регистрация участников до 10 числа.

Спустя почти полчаса после начала слушаний, в зал, где они проводятся все же заходит несколько человек, которые до этого оставались по ту сторону турникетов. Активисты отмечают – на открытое обсуждение не только сложно попасть, но и узнать о его проведении. Информация о таких слушаниях, а их осенью состоялось уже несколько, для большинства харьковчан достаточно закрыта – подробные сообщения можно увидеть лишь в специальном разделе на официальном сайте, о более масштабных уведомлениях речь не идет. Тем временем, коммунальщики и начальник регионального отделения НКРЭКУ отвечают – все желающие принять участие в обсуждении такую возможность получили.

Василий Безъязычный, начальник регионального отделения НКРЭКУ:

Ми розглядали про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП щодо тарифів на теплову енергію, для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів, крім населення. этот вопрос мы рассматривали в сентябре, присутствовали все. И до этого можно было дать прозиции КП "ХТС", затем по инвестпрограмме мы рассматривали 5 октября, то же самое, все кто хотел присутствовали.

Вскоре собравшиеся переходят к основным темам общественных слушаний – корректировке стоимости коммунальных услуг и утверждению инвестиционной программы предприятия на 2017 год. На этот раз коммунальщики предлагают снизить тарифы для населения, правда, всего на 0,4 % от нынешней цены.

Татьяна Гаврилюк, зам. ген. директора по экономике КП "ХТС":

Снижение тарифов произошло за счет того, что были убраны затраты на периодическую поверку приборов учета горячей воды и уменьшены затраты на прием платежей единым расчетным центром нашим.

По поводу утверждения инвестиционной программы предприятия КП «ХТС», а это больше 100 миллионов гривен, то данные средства коммунальщики планируют потратить, в частности, на реконструкцию изношенных сетей и установку счетчиков.

Александр Андреев, нач. инвест. деятельности и развития КП "ХТС":

За нами зафиксируются денежные средства, эти денежные средства, они то, что мы не успели реализовать в этом году, это порядка 20 миллионов мы уже реализовали, то есть средства будут аккумулироваться на спецсчете, с которого денежные средства взять нельзя и будут использованы в следующем году.

Тем временем, активисты говорят – перед утверждением программы предприятия или принятием решений об изменении стоимости услуг для населения необходимо провести тщательную проверку деятельности КП и проанализировать эффективность работы руководства предприятия. Только в течении первого квартала 2017-го убытки «ХТС» составили более 300 миллионов гривен, в прошлом году – свыше миллиарда.

Дмитрий Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра:

Я считаю, что нужно делать реальный аудит, смотреть какие потери, из-за чего, административные потери, насколько эффективна структура предприятия. Насколько есть необходимость. Может, некоторые харьковчане оболадают желанием переходить на автономное отопление, а не на централизованное.

Протоколы проведения открытого обсуждения вопроса об утверждении инвестиционной программы КП «Харьковские тепловые сети» на 2017 год и о корректировке тарифов опубликуют на официальном сайте предприятия, а также направят в Киев, после чего будут ждать ответа от Нацрегулятора.