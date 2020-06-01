Измерение температуры, дезинфекция рук и прогулки на улице. В Харькове снова заработали детские сады

Из-за пандемии COVID-19 малышей в детских садах принимают по новым правилам. Детей воспитатели собирают на улице. Родителям в помещение заходить не разрешают. На входе всех встречает медицинская сестра. Так начинается рабочий день отныне и у воспитателей. С повышенной температурой в детский сад не пускают никого.

Почуваеш себе хорошо? - угу. 36.

Виктория Юник, старшая медсестра:

Змінилися правила тим, що ми раніше виходимо на роботу. Вимірюємо температуру тіла працівника. Допускаємо їх до роботи, а потім вже йдемо до прийому дітей. З батьками - ви бачили, як все відбувається. Робимо опрос, якщо дитина здорова - залишається у садочку.

В детском саду на проспекте Героев Сталинграда говорят - заранее звонили родителям, чтобы узнать о состоянии здоровья всей семьи. В первый день работы после карантина пришло около 40 дошколят.

Сергей:



Дружина не працювала, находилася з дитиною. Він, як узнав що відкривається садочок, уже неділю, всі уши прожужжав, дуже ждав.

Иван:

Ну, так сказать, каникулы были, ребенком занимались, делали поделки, гуляли, отдыхали так сказать. Да уже в 7 утра проснулся. Сказал: "хочу в садик, друзей увидеть и так далее".

Алла Чиркина, заведующая детским садом №324:

З батьками спілкувалися, звичайно, телефоном і через соцмережі, розпитували про стан здоров'я їх та дітей. Записували кількість записали, всіх бажаючих. Носимо маски та перчатки, звичайно, проводимо кожні дві години дезинфекцію приміщення, провітрювання. Більше буде можливість у дітей перебувати на свіжому повітрі.

Дети будут больше времени проводить на улице, хотя, коррективы в распорядок дня может внести погода. В группах убрали мягкие игрушки, настольные игры и махровые полотенца, которые заменили на бумажные. Мытье рук - несколько раз в день.

Дуже-дуже довго треба милити ручки, між пальчиками. Дивимось, от так.

За столами дети будут сидеть по одному, а спать на расстоянии более, чем метр, чтобы придерживаться безопасной дистанции.

Светлана Крайня, воспитательница:

Тиха година, ось, погляньте, ми наскільки могли відсунули ліжка один від одного. Але все одно будть діти спати через ліжко, в шахматному порядку. Ліжечок у нас 24, дітей десь буде 10.

В помещениях в течение дня будут убирать и делать кварцевание, дверцы на шкафах и перила на лестнице работники детского сада дезинфицируют специальным раствором. Измерение температуры - 4 раза в день.

Строгие требования по санитарным нормам будут действовать во всех детских садах города. С 1 июня в Харькове открылись все дошкольные учреждения. Ажиотажа, говорят в мэрии, пока нет - в первый день работы родители привели в детские сады около 13 тысяч детей, а это - треть от общего количества.