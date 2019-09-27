Изнасиловал и пытал сутки: в суд передали дело об изнасиловании 19-летней девушки

Полицейские закончили расследование уголовного производства по делу об изнасиловании 19-летней жительницы Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 сентября обвинительное заключение было направлено в суд.

По данным полиции, 9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница города Первомайский. Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и установили личность злоумышленника. Им оказался 54-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. Он был арестован на 60 суток без права на внесение залога.

В ходе расследования были открыты еще два уголовных производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, изъятый с места происшествия нож признали холодным оружием. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В начале сентября мужчине продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 октября текущего года.

Также злоумышленнику сообщено о подозрении по всем статьям, которые были объединены в одно уголовное производство.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.