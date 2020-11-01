Израиль начал испытывать на людях вакцину от COVID-19

Израиль начал испытания вакцины от COVID-19 на людях.

Первоначально в исследовании примут участие 80 добровольцев, а в декабре число будет увеличено до 960 человек. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 тысяч добровольцев запланирован на апрель/май.

"Мы на последнем этапе", - сказал Шмуэль Шапира, генеральный директор Израильского института биологических исследований.

Институт, находящийся под надзором Министерства обороны, начал испытания вакцины BriLife на животных в марте и неделю назад объявил, что получил одобрение регулирующих органов для перехода на следующий этап.

Шмуэль Ицхаки, глава отдела биологии института, сказал агентству Reuters, что, если все пойдет хорошо, вакцина сможет попасть к населению в целом к концу следующего лета.

Ограничения в Израиле с населением 9 миллионов человек постепенно снимаются после неуклонного снижения количества ежедневных инфекций.

Первыми в воскресенье в школу вернулись школьники с первого по четвертый класс. Дети старших классов все еще учатся дома.

Правительство также одобрило поэтапное открытие предприятий и развлекательных мероприятий.

В пятницу Израиль сообщил о 674 новых случаях заражения - по сравнению с пиком более 9 тысяч несколько недель назад. Сообщается о 2541 смертельном исходе во время пандемии.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинацию 50% респондентов, а еще 15% - не определились.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного в начале августа 2020 года, готовы были сделать прививку от коронавируса бесплатной, одобренной ВОЗ, вакциной менее половины украинцев - 47%. Не будут этого делать 42% респондентов.