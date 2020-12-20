Израиль объявил все страны мира "красными": прибывших отправят на двухнедельный карантин

Министерство здравоохранения Израиля объявило, что с 20 декабря будут считаться "красными" (то есть, опасными с эпидемиологической точки зрения) все страны мира.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Отмечается, что каждый человек, который прилетает из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин. Этот срок можно сократить до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус - сразу по прилету и через девять дней.

Что касается тех стран, которые до сегодняшнего дня считались "зелеными", то все, кто прилетел в Израиль до 26 декабря, будут освобождены от необходимости соблюдать двухнедельный карантин.

Сейчас в Израиле после возвращения из страны, которая считается «зеленой», самоизоляция не нужна.

Напомним, сегодня в Израиле началась кампания по прививкам от коронавируса. Первым вакцинировался премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он сделал это в прямом эфире.