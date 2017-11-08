Израиль упростил правила для беженцев из Украины

Израиль упростил порядок рассмотрения обращений граждан Украины на получение статуса беженца.

Государство Израиль упростило порядок рассмотрения обращений граждан Украины на получение статуса беженца. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook. «17 октября 2017 года вступили в силу изменения в нормативно-правовых актах Израиля, регулирующих процедуру рассмотрения МВД обращений граждан Украины на получение статуса беженца. Указанные изменения предусматривают ускоренный процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении статуса беженца при условии, что такие ходатайства подаются гражданами иностранных государств, которые по решению Службы народонаселения и иммиграции МВД Израиля признаны безопасными для их возвращения в эти страны», - заявляют украинские дипломаты.

«По результатам оценки текущей ситуации в Украине специалистами МВД и МИД Израиля принято решение об отнесении Украины к перечню стран, в которых безопасно возвращать граждан, которым отказано в предоставлении политического убежища в Государстве Израиль», - говорится в сообщении. Отмечается, что такой порядок рассмотрения обращений о предоставлении статуса беженцев может также применяться при рассмотрении израильским МВД ходатайств граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях. «Введение нового порядка рассмотрения обращений граждан Украины о предоставлении статуса беженца в Государстве Израиль рассматривается израильской стороной как оперативное мероприятие, имеющее целью ограничить возможности недобросовестного использования механизма легального трудоустройства на территории страны, предусмотренного положениями израильского законодательства в сфере беженцев», - пояснили дипломаты.

Ранее сообщалось, что из 13 тысяч украинцев в Израиле половина находится незаконно.